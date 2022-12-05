ТАСС: российские дроны-разведчики «Тахион» успешно применяются в ходе спецоперации

Новейшие комплексы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Тахион» успешно осуществляют воздушную разведку скрытых позиций подразделений ВСУ в ходе спецоперации на Украине.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Российскими военными для ведения воздушной разведки позиций ВСУ применяются беспилотники «Тахион», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, аппараты оснащены тепловизором, фото- и видеокамерой, которые позволяют обнаружить даже хорошо замаскированные объекты противника, в том числе в ночное время.

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