В СПЧ возьмут под контроль ситуацию с массовой гибелью тюленей в Дагестане
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«Комиссия СПЧ по экологическим правам возьмёт ситуацию на контроль и будет следить за ходом расследования причин массовой гибели каспийских тюленей. Надеемся на более чёткий результат, а не на мутные комментарии про «естественные природные факторы», — говорится в Telegram Совета.
3 декабря на побережье Каспийского моря в Кировском районе Махачкалы обнаружили около 700 мёртвых тюленей. По последним данным, число погибших животных достигло 2,5 тыс.