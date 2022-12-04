В СПЧ возьмут под контроль ситуацию с массовой гибелью тюленей в Дагестане

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Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России по экологическим правам возьмёт на контроль ситуацию с массовой гибелью тюленей на побережье Каспийского моря.
В СПЧ возьмут под контроль ситуацию с массовой гибелью тюленей в Дагестане
  • © Каспийский природоохранный центр

«Комиссия СПЧ по экологическим правам возьмёт ситуацию на контроль и будет следить за ходом расследования причин массовой гибели каспийских тюленей. Надеемся на более чёткий результат, а не на мутные комментарии про «естественные природные факторы», — говорится в Telegram Совета.

3 декабря на побережье Каспийского моря в Кировском районе Махачкалы обнаружили около 700 мёртвых тюленей. По последним данным, число погибших животных достигло 2,5 тыс.

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