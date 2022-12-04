Экс-посол России в Японии Галузин будет курировать вопросы СНГ

Экс-посол России в Японии Михаил Галузин в ранге замглавы российского МИД будет курировать направление СНГ.

«Замглавы МИД России Андрей Руденко займётся азиатским направлением, направление СНГ будет вести Михаил Галузин», — приводит РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Михаила Галузина от должности посла в Японии и назначил его замглавы российского МИД.

До этого Путин назначил новым послом России в Испании и Андорре Юрия Клименко.