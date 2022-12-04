Экс-посол России в Японии Галузин будет курировать вопросы СНГ
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«Замглавы МИД России Андрей Руденко займётся азиатским направлением, направление СНГ будет вести Михаил Галузин», — приводит РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин освободил Михаила Галузина от должности посла в Японии и назначил его замглавы российского МИД.
До этого Путин назначил новым послом России в Испании и Андорре Юрия Клименко.