Экс-посол России в Японии Галузин будет курировать вопросы СНГ

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Экс-посол России в Японии Михаил Галузин в ранге замглавы российского МИД будет курировать направление СНГ.
Экс-посол России в Японии Галузин будет курировать вопросы СНГ
  • © Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Замглавы МИД России Андрей Руденко займётся азиатским направлением, направление СНГ будет вести Михаил Галузин», — приводит РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Михаила Галузина от должности посла в Японии и назначил его замглавы российского МИД.

До этого Путин назначил новым послом России в Испании и Андорре Юрия Клименко.

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