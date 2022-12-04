В ФПК сообщили о повышении тарифов на перевозки в купе, СВ и вагонах класса люкс с января
В Федеральной пассажирской компании (ФПК) сообщили, что с января 2023 года повысятся тарифы на перевозки пассажиров в купе, спальных вагонах (СВ) и вагонах класса люкс.
- РИА Новости
Об этом компания рассказала РИА Новости.
Уточняется, что тарифы поднимутся на 8,1%.
1 декабря Федеральная антимонопольная служба России утвердила индексацию оптовых цен на газ для всех потребителей.
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