В ФПК сообщили о повышении тарифов на перевозки в купе, СВ и вагонах класса люкс с января

В Федеральной пассажирской компании (ФПК) сообщили, что с января 2023 года повысятся тарифы на перевозки пассажиров в купе, спальных вагонах (СВ) и вагонах класса люкс.

РИА Новости

Об этом компания рассказала РИА Новости. Уточняется, что тарифы поднимутся на 8,1%. 1 декабря Федеральная антимонопольная служба России утвердила индексацию оптовых цен на газ для всех потребителей.