Медведев: работа юридического корпуса России особенно востребована в нынешних условиях

Работа российского юридического корпуса особенно востребована в условиях, когда Россия проходит через сложный период развития государства и проведения спецоперации на Украине, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Об этом он сказал, выступая на церемонии вручения высшей юридической премии «Юрист года» в Московском концертном зале «Зарядье».

«Задача это очевидная: защищать миллионы наших граждан вне зависимости от того, кто чем занимается, будь то адвокат, юрист, нотариус, следователь. В конечном счёте вся их деятельность направлена на то, чтобы защищать права граждан нашей страны», — отметил Медведев.

Это особенно остро воспринимается сейчас, когда Россия проходит через весьма сложный период развития государства, подчеркнул он.

«Когда тысячи наших близких людей защищают нашу страну. Поэтому те вопросы, которые рассматриваются Ассоциацией юристов, должны быть напрямую связаны с интересами нашей родины», — сказал Медведев.

Он отметил, что ассоциация сегодня объединяет 35 тыс. юристов.

«Это безусловные профессионалы, которые ведут постоянную работу. Оказывают помощь людям, которые нуждаются в поддержке, в помощи. Таких людей всегда много, а сегодня в особенности», — подчеркнул Медведев.

Премию «Юрист года» в номинации «Правозащитная деятельность» получил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.