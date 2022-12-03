В результате ДТП с автобусом в Саратове пострадали десять человек

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Пресс-служба губернатора Саратовской области сообщила, что десять человек пострадали в Саратове в ДТП с автобусом, у которого, предварительно, отказали тормоза.
В результате ДТП с автобусом в Саратове пострадали десять человек
  • РИА Новости

«Сегодня в Саратове в дорожно-транспортном происшествии с автобусом №11 пострадали десять человек», — сказано в Telegram-канале пресс-службы.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозной системы.

На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи.

30 ноября сообщалось, что в результате столкновения маршрутного такси и пожарного автомобиля в Астрахани один человек погиб и десять пострадали, включая троих детей.

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