В результате ДТП с автобусом в Саратове пострадали десять человек
- РИА Новости
«Сегодня в Саратове в дорожно-транспортном происшествии с автобусом №11 пострадали десять человек», — сказано в Telegram-канале пресс-службы.
По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозной системы.
На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи.
30 ноября сообщалось, что в результате столкновения маршрутного такси и пожарного автомобиля в Астрахани один человек погиб и десять пострадали, включая троих детей.