В результате ДТП с автобусом в Саратове пострадали десять человек

Пресс-служба губернатора Саратовской области сообщила, что десять человек пострадали в Саратове в ДТП с автобусом, у которого, предварительно, отказали тормоза.

РИА Новости

«Сегодня в Саратове в дорожно-транспортном происшествии с автобусом №11 пострадали десять человек», — сказано в Telegram-канале пресс-службы. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозной системы. На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи. 30 ноября сообщалось, что в результате столкновения маршрутного такси и пожарного автомобиля в Астрахани один человек погиб и десять пострадали, включая троих детей.