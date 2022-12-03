В Астраханской области при взрыве газа в жилом доме пострадал один человек

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В результате взрыва газового оборудования в многоэтажном жилом доме в Камызякском районе пострадал один человек, заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
В Астраханской области при взрыве газа в жилом доме пострадал один человек
  • globallookpress.com
  • © Виктор Лисицын

«Сегодня рано утром произошёл взрыв газового оборудования в одной из квартир жилого пятиэтажного дома в Камызяке... По моему поручению создан оперативный штаб по ликвидации последствий произошедшего», — написал он в своём Telegram-канале.

Бабушкин сообщил, что в результате ЧП пострадал проживающий в квартире гражданин 1977 года рождения, который доставлен в ожоговое отделение Александро-Мариинской клинической больницы с термическими ожогами и в шоковом состоянии.

Эвакуированы 114 человек, написал губернатор.

21 ноября стало известно, что в результате взрыва газа в доме в посёлке Тымовское на Сахалине погибли десять человек.

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