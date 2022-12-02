Спасатели ликвидировали открытое горение на Микояновском мясокомбинате

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Спасатели ликвидировали открытое горение в здании Микояновского мясокомбината, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что возгорание ликвидировано в 23:04 мск.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по г. Москве Андрей Румянцев подтвердил ликвидацию пожара на крыше здания.

«Пожар на кровле удалось ликвидировать», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в данный момент спасатели проверяют четвёртый и пятый этажи здания, чтобы уточнить возможные очаги возгорания.

Ранее стало известно, что в Москве произошёл пожар в здании Микояновского мясокомбината, спасатели вывели с территории комбината 12 человек.

Информации о пострадавших не поступало.

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