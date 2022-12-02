В сети «Вкусно — и точка» прокомментировали данные об обороте компании

Пресс-служба сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» назвала некорректными данные о том, что оборот сети снизился на 15—20% после открытия под новым брендом.

«Данные коллег некорректны. В первую очередь нужно упомянуть, что предприятия по всей географии сети были открыты только в сентябре», — заявили RT в пресс-службе компании.

Также отмечается, что на данный момент «Вкусно — и точка» полностью восстановила долю ушедшего бренда, а «по итогам ноября обороты компании превысили обороты предшественника по сравнению с показателями ноября 2021 года».

«Все это — с учётом того, что в течение полугода в предприятиях сети не работала доставка», — заявили во «Вкусно — и точка».

Ранее председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов заявил, что, по оценкам организации, оборот сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» упал на 15—20% после открытия под новым брендом.