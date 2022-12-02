В сети «Вкусно — и точка» прокомментировали данные об обороте компании

Короткая ссылка
Пресс-служба сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» назвала некорректными данные о том, что оборот сети снизился на 15—20% после открытия под новым брендом.
В сети «Вкусно — и точка» прокомментировали данные об обороте компании
  • РИА Новости

«Данные коллег некорректны. В первую очередь нужно упомянуть, что предприятия по всей географии сети были открыты только в сентябре», — заявили RT в пресс-службе компании.

Также отмечается, что на данный момент «Вкусно — и точка» полностью восстановила долю ушедшего бренда, а «по итогам ноября обороты компании превысили обороты предшественника по сравнению с показателями ноября 2021 года».

«Все это — с учётом того, что в течение полугода в предприятиях сети не работала доставка», — заявили во «Вкусно — и точка».

Ранее председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов заявил, что, по оценкам организации, оборот сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» упал на 15—20% после открытия под новым брендом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить