Психолог Руснак посоветовала начинать подготовку к Новому году за две недели

Психолог Галина Руснак посоветовала начинать готовиться к Новому году не ранее чем за две недели.

«В подготовке к Новому году важно соблюсти золотую середину. Если украсить дом и нарядить ёлку за месяц, то, скорее всего, к 31 декабря такое убранство станет обыденностью, и ощущение праздника улетучится. Наш мозг привыкает ко всему новому достаточно быстро», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если заняться подготовкой за пару дней, то во время боя курантов человек, скорее всего, будет чувствовать себя уставшим.

«Также важно подвести итоги года заранее, за несколько дней до праздника. Если сделать это непосредственно перед боем курантов, то останется ощущение незавершённости. Такие чувства лучше в новый год не брать», — добавила Руснак.

Ранее клинический психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с «Радио 1» посоветовал отдыхать на природе, чтобы зарядиться энергией.