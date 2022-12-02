Аналитик Чунижеков предупредил об активизации мошенников в период распродаж
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«Мошенники находятся в постоянном поиске инфоповодов для привлечения внимания потенциальных жертв. В контексте распродаж чаще всего злоумышленники в качестве приманки используют очень выгодные цены или предложения, которые покупатель не сможет найти в других местах», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, в большинстве случаев используются массовые фишинговые рассылки, в которых предлагается перейти по вредоносным ссылкам.
«Как правило, инструкции звонящих или сообщения от них ведут на фишинговые сайты, которые запрашивают персональные данные и данные платёжных карт, либо к скачиванию вредоносного ПО, направленного на хищение учётных данных с устройств пользователей», — пояснил Чунижеков.
Он добавил, что для проверки данных о предлагаемых скидках, услугах и акциях необходимо использовать официальные сайты организаций.
Ранее эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Алексей Потехин рассказал в беседе с «Радио 1» о мерах безопасности во время онлайн-шопинга.