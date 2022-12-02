ВКС России осуществили пуск новой противоракеты системы ПРО

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Воздушно-космические силы России произвели пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщает российское Минобороны.

«На полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», — приводит РИА Новости сообщение.

По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС России генерал-майора Сергея Грабчука, новая ракета в результате испытаний подтвердила заложенные характеристики.

Ранее воздушно-космические силы России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в интересах российского Минобороны.

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