В Краснодаре продлили прививочную кампанию против гриппа
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Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
К настоящему времени вакцинацию прошли 528 282 жителя города.
«Сейчас, во время подъёма не только гриппа, но и других ОРВИ и продолжающейся циркуляции коронавируса, необходимо вакцинироваться. Вакцинация — это единственный надёжный способ защитить себя от гриппа и его возможных осложнений», — заявила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.
Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в федеральном Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с заболеваемостью свиным гриппом. Он выявлен в 55 субъектах.