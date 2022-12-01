В Краснодаре продлили прививочную кампанию против гриппа

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В Краснодаре приняли решение продлить прививочную кампанию против гриппа до середины декабря.
В Краснодаре продлили прививочную кампанию против гриппа
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Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

К настоящему времени вакцинацию прошли 528 282 жителя города.

«Сейчас, во время подъёма не только гриппа, но и других ОРВИ и продолжающейся циркуляции коронавируса, необходимо вакцинироваться. Вакцинация — это единственный надёжный способ защитить себя от гриппа и его возможных осложнений», — заявила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в федеральном Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с заболеваемостью свиным гриппом. Он выявлен в 55 субъектах.

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