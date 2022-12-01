Ветераны из Подмосковья получат выплаты к годовщине Битвы за Москву

Ветеранам в Московской области выплатят по 40 тыс. рублей к годовщине Битвы за Москву, заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Выплата автоматически поступит на их счета. Всего у нас в регионе проживают 72 ветерана, награждённых медалью «За оборону Москвы», — сказала Каклюгина.

Как отметили в региональном Министерстве социального развития, единовременная материальная помощь награждённым медалью «За оборону Москвы» оказывается ежегодно.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге завершился сезон по поиску воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.