В Подмосковье совершили более 98 млн поездок на автобусах «Мострансавто» за осень

В Московской области совершили более 98 млн поездок на автобусах «Мострансавто» осенью. Самый популярный маршрут — № 344.

Об этом сообщает телеканал «360».

За три месяца с помощью банковских карт зафиксировано более 27 млн операций.

Также пассажиры оплачивали проезд транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» — свыше 22,4 млн транзакций.

Тем временем в Оренбурге 6 декабря запустят 67 новых автобусов, приобретённых регионом для города, передаёт RIA56.

Ранее сообщалось, что пользователи подмосковных электричек ЦППК стали чаще записывать билеты на транспортные карты. С января 2022 года совершено более 3 млн таких операций.