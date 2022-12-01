РБК: в департаменте Минфина выступили за ограничения для режима самозанятых

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Замдиректора департамента налоговой политики Минфина Виталий Прокаев выступил за ограничение сферы действия налога на профессиональный доход (режима для самозанятых).

Об этом, как пишет РБК, Прокаев заявил в ходе круглого стола в Совфеде. 

В департаменте выступают за такие меры, чтобы режим самозанятых не конкурировал с другими налоговыми режимами для малого бизнеса и использовался в основном для оказания услуг физическим лицам со стороны других физлиц.

При этом в пресс-службе Минфина заявили, что вопрос корректировок базовых параметров режима для самозанятых и решение о пролонгировании данного эксперимента необходимо рассматривать после его завершения и изучения итогов. Отмечается, что в настоящее время никаких изменений по базовым условиям не планируется. 

Ранее НСН сообщала, что число предпринимателей, зарегистрированных на столичном Портале поставщиков, выросло на 12% с начала 2022 года.

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