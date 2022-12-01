РБК: в департаменте Минфина выступили за ограничения для режима самозанятых

Замдиректора департамента налоговой политики Минфина Виталий Прокаев выступил за ограничение сферы действия налога на профессиональный доход (режима для самозанятых).

Об этом, как пишет РБК, Прокаев заявил в ходе круглого стола в Совфеде.

В департаменте выступают за такие меры, чтобы режим самозанятых не конкурировал с другими налоговыми режимами для малого бизнеса и использовался в основном для оказания услуг физическим лицам со стороны других физлиц.

При этом в пресс-службе Минфина заявили, что вопрос корректировок базовых параметров режима для самозанятых и решение о пролонгировании данного эксперимента необходимо рассматривать после его завершения и изучения итогов. Отмечается, что в настоящее время никаких изменений по базовым условиям не планируется.

Ранее НСН сообщала, что число предпринимателей, зарегистрированных на столичном Портале поставщиков, выросло на 12% с начала 2022 года.