Школьника из Балашихи наградили медалью «За проявленное мужество»

Школьник из Балашихи Павел Новожилов получил медаль «За проявленное мужество». Он награждён за спасение утопающего ребёнка.

Об этом сообщает телеканал «360».

Летом Новожилов отдыхал в Тверской области с бабушкой. Когда они пошли купаться и загорать, мальчик заметил, что какой-то ребёнок странно плавает. Выяснилось, что тот тонет. Новожилов бросился на помощь и вытащил мальчика из воды.

«Мы гордимся Павлом, ставим его в пример другим детям, [гордимся] его неравнодушием, его героическим поступком. Он большой молодец», — отметила директор МБОУ «Школа № 3» Татьяна Беспрозванная.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что школьнику Александру Стерхову из ижевской школы №88 вручили медаль МВД России «За вклад в укрепление правопорядка».