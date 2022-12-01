Автоэксперты назвали самые отдалённые города России, где жители приобретали машины в 2022 году

Эксперты «СберАвто» изучили сделки по покупке машин в сервисе и определили самые отдалённые города России, где жители приобретали свои транспортные средства.

Об этом сообщает «Российская газета».

В числе самых северных точек, где россияне покупали автомобили, — Мурманск, Архангельск и Новый Уренгой.

На востоке это Анадырь, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Владивосток и Хабаровск, а на западе — Калининград и Псков.

В список южных городов попали Махачкала, Сочи и Астрахань.

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