Путин: люди на новых территориях должны почувствовать преимущества от жизни в России
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Он поставил задачу интегрировать новые территории в российскую научную среду. А самой России необходимо «основательно закрепиться» в этих регионах.
«Это закрепление означает... работу на этих территориях с людьми так, чтобы люди почувствовали преимущества от вхождения в Россию», — приводит ТАСС слова Путина на встрече с участниками II Конгресса молодых учёных.
Также российский лидер выступил в поддержку отечественных производителей и призвал покупать товары, сделанные на российской территории.