Путин: люди на новых территориях должны почувствовать преимущества от жизни в России

Жители новых российских регионов должны почувствовать преимущества от вхождения в состав России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Он поставил задачу интегрировать новые территории в российскую научную среду. А самой России необходимо «основательно закрепиться» в этих регионах.

«Это закрепление означает... работу на этих территориях с людьми так, чтобы люди почувствовали преимущества от вхождения в Россию», — приводит ТАСС слова Путина на встрече с участниками II Конгресса молодых учёных.

Также российский лидер выступил в поддержку отечественных производителей и призвал покупать товары, сделанные на российской территории.