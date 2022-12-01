Путин: люди на новых территориях должны почувствовать преимущества от жизни в России

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Жители новых российских регионов должны почувствовать преимущества от вхождения в состав России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин: люди на новых территориях должны почувствовать преимущества от жизни в России
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Он поставил задачу интегрировать новые территории в российскую научную среду. А самой России необходимо «основательно закрепиться» в этих регионах.

«Это закрепление означает... работу на этих территориях с людьми так, чтобы люди почувствовали преимущества от вхождения в Россию», — приводит ТАСС слова Путина на встрече с участниками II Конгресса молодых учёных.

Также российский лидер выступил в поддержку отечественных производителей и призвал покупать товары, сделанные на российской территории.

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