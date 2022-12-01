Маркетолог Березин отметил, что покупателями в России стало сложнее манипулировать

Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин заявил, что россияне стали более опытными покупателями.

«Покупатель уже опытный, это не как 10—15 лет назад, когда легко было манипулировать. Те, кто продолжает этим заниматься (манипулировать клиентами. — RT), скорее всего, сидят без результата в виде резкого роста оборота, а те, кто себя ведёт прилично, получают приличный результат в приросте», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Ранее директор маркетингового агентства «Брусника» Теххи Полонская в беседе с ФАН рассказала, как избежать импульсивных покупок и чего не стоит делать во время виртуального шопинга.