Маркетолог Березин отметил, что покупателями в России стало сложнее манипулировать
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«Покупатель уже опытный, это не как 10—15 лет назад, когда легко было манипулировать. Те, кто продолжает этим заниматься (манипулировать клиентами. — RT), скорее всего, сидят без результата в виде резкого роста оборота, а те, кто себя ведёт прилично, получают приличный результат в приросте», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Ранее директор маркетингового агентства «Брусника» Теххи Полонская в беседе с ФАН рассказала, как избежать импульсивных покупок и чего не стоит делать во время виртуального шопинга.