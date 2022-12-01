Маркетолог Березин отметил, что покупателями в России стало сложнее манипулировать

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Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин заявил, что россияне стали более опытными покупателями.
Маркетолог Березин отметил, что покупателями в России стало сложнее манипулировать
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

«Покупатель уже опытный, это не как 10—15 лет назад, когда легко было манипулировать. Те, кто продолжает этим заниматься (манипулировать клиентами. — RT), скорее всего, сидят без результата в виде резкого роста оборота, а те, кто себя ведёт прилично, получают приличный результат в приросте», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Ранее директор маркетингового агентства «Брусника» Теххи Полонская в беседе с ФАН рассказала, как избежать импульсивных покупок и чего не стоит делать во время виртуального шопинга.

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