Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал объём выгоды от использования искусственного интеллекта в России в 2021 году.

Соответствующее заявление он сделал в видеообращении к участникам демодня молодёжных акселераторов Сбера и специального трека по ИИ.

«В прошлом году экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в нашей стране, по консервативным оценкам, превысил 300 млрд рублей. И это не предел», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин призвал наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта в стране.