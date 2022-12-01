Мишустин назвал объём выгоды от использования искусственного интеллекта в России в 2021 году

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал объём выгоды от использования искусственного интеллекта в России в 2021 году.
Мишустин назвал объём выгоды от использования искусственного интеллекта в России в 2021 году
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Соответствующее заявление он сделал в видеообращении к участникам демодня молодёжных акселераторов Сбера и специального трека по ИИ.

«В прошлом году экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в нашей стране, по консервативным оценкам, превысил 300 млрд рублей. И это не предел», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин призвал наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта в стране.

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