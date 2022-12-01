Специалист Мезенцев посоветовал вывезти с дачи дорогостоящее оборудование на зиму

Директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Фёдор Мезенцев дал советы по мерам безопасности на даче в зимнее время.

«Дачу можно защитить разными способами. Например, особо ценное имущество лучше забирать в надёжное место. Есть разные условия хранения, даже есть услуга предоставления склада в аренду. Туда на зиму можно вывезти дорогостоящее оборудование: бензокосилки, электрический инструмент», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, также можно подключить сигнализацию и воспользоваться услугами вневедомственной охраны.

Как отметил Мезенцев, популярностью у дачников пользуется страхование загородного имущества.

Ранее руководитель юридической приёмной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко в беседе с сайтом «Москва 24» напомнил о правилах сжигания мусора на дачных участках.