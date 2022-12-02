Фармацевты рассказали о самых необычных вопросах от клиентов

Аналитики провели опрос среди фармацевтов и выяснили, с какими необычными просьбами они сталкиваются. Результаты имеются в распоряжении RT.

Отмечается, что большинство фармацевтов (75%) ежедневно сталкиваются с клиентами, которые не знают, какой препарат им необходим.

Как пояснили специалисты, иногда сотрудники аптек сталкиваются с необычными вопросами, например: «Дайте зелёные таблетки из рекламы», «Поставьте диагноз, так как в больнице очередь».

Кроме того, поступали и такие вопросы: «Можно ли пить содержимое ампул?», «Можно только одну таблетку?», «Есть ли у вас в аптеке батарейки?»

Чаще всего, согласно опросу, россияне жалуются на больное горло и кашель (92%), головную боль (74%) и температуру (64%).

Реже в аптеке просят препараты от боли в суставах (54%) и животе (39%), аллергии (35%) и при ушибах или растяжениях (32%), говорится в исследовании сервиса СБЕР ЕАПТЕКА.

Как добавили эксперты, обычно к фармацевту обращаются с просьбой дать конкретный препарат (83%) или найти более бюджетный аналог лекарства (75%).

Другие частые запросы — расшифровать почерк лечащего врача и найти аналог отсутствующего препарата (по 64%).

Примерно треть клиентов просят прописать лечение, хотя это может сделать только врач (35%).

Ранее стало известно, что цены на жизненно необходимые лекарственные препараты за год изменились на 2,3%, что ниже уровня инфляции в России.