По факту экстренной посадки Ми-8 в Омской области возбудили дело

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По факту экстренной посадки вертолёта Ми-8 в Тарском районе Омской области возбуждено уголовное дело.
По факту экстренной посадки Ми-8 в Омской области возбудили дело
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

«Омским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России проводится доследственная проверка по ст. 263 УК России», — говорится в сообщении. 

В результате инцидента никто не пострадал, вертолёт не получил повреждений.

Ранее стало известно, что вертолёт Ми-8 с вахтовыми работниками на борту совершил экстренную посадку в Омской области.

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