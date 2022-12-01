По факту экстренной посадки Ми-8 в Омской области возбудили дело

По факту экстренной посадки вертолёта Ми-8 в Тарском районе Омской области возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

«Омским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России проводится доследственная проверка по ст. 263 УК России», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, вертолёт не получил повреждений.

Ранее стало известно, что вертолёт Ми-8 с вахтовыми работниками на борту совершил экстренную посадку в Омской области.