В Волгограде при возгорании четырёх автомобилей погиб ребёнок
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
Уточняется, что два автомобиля сгорели полностью, два получили повреждения.
В ходе осмотра места происшествия в автомобиле Škoda было обнаружено тело ребёнка, 52-летний владелец автомобиля госпитализирован.
В ходе осмотра в автомобиле обнаружили два ацетиленовых баллона.
По предварительной информации, причиной возгорания могла стать утечка газа.
Ранее стало известно, что один человек погиб и десять пострадали, включая троих детей, в результате столкновения маршрутного такси и пожарного автомобиля в Астрахани.