В Волгограде при возгорании четырёх автомобилей погиб ребёнок

Один ребёнок погиб и один взрослый пострадал в результате возгорания четырёх автомобилей во дворе дома в Волгограде.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уточняется, что два автомобиля сгорели полностью, два получили повреждения.

В ходе осмотра места происшествия в автомобиле Škoda было обнаружено тело ребёнка, 52-летний владелец автомобиля госпитализирован.

В ходе осмотра в автомобиле обнаружили два ацетиленовых баллона.

По предварительной информации, причиной возгорания могла стать утечка газа.

Ранее стало известно, что один человек погиб и десять пострадали, включая троих детей, в результате столкновения маршрутного такси и пожарного автомобиля в Астрахани.