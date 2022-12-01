Юрист Гусятников рекомендовал закрыть неиспользуемые банковские счета

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Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников посоветовал закрыть неиспользуемые банковские счета.
Юрист Гусятников рекомендовал закрыть неиспользуемые банковские счета
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«Если вы заблокировали и выбросили карту за ненадобностью, это совсем не означает, что этот счёт будет закрыт... Если вы не пользуетесь пластиком, надо закрыть счёт, привязанный к самой карте», — заявил он в беседе с агентством «Прайм».

Гусятников пояснил, что за обслуживание некоторых счетов взимается комиссия, которая в случае неуплаты превращается в задолженность.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с Общественной службой новостей предупредил, что телефонные мошенники могут вести более активную деятельность перед Новым годом.

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