Юрист Гусятников рекомендовал закрыть неиспользуемые банковские счета

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников посоветовал закрыть неиспользуемые банковские счета.

«Если вы заблокировали и выбросили карту за ненадобностью, это совсем не означает, что этот счёт будет закрыт... Если вы не пользуетесь пластиком, надо закрыть счёт, привязанный к самой карте», — заявил он в беседе с агентством «Прайм».

Гусятников пояснил, что за обслуживание некоторых счетов взимается комиссия, которая в случае неуплаты превращается в задолженность.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с Общественной службой новостей предупредил, что телефонные мошенники могут вести более активную деятельность перед Новым годом.