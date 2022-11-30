В Москве открылась выставка о Великой Отечественной войне

В Выставочном зале федеральных архивов в Москве открылась выставка «Великая Отечественная война. 22 июня 1941 — 19 ноября 1942».

Об этом сообщает ФАН.

На экспозиции представлено около 400 документов из фондов федеральных и ведомственных архивов.

Выставка посвящена периоду от вторжения фашистской Германии и её сателлитов на территорию СССР до начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге завершился сезон по поиску воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. В 2022 году поисковые отряды обнаружили останки 85 бойцов и командиров Красной армии.