В Москве открылась выставка о Великой Отечественной войне

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В Выставочном зале федеральных архивов в Москве открылась выставка «Великая Отечественная война. 22 июня 1941 — 19 ноября 1942».
В Москве открылась выставка о Великой Отечественной войне
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

На экспозиции представлено около 400 документов из фондов федеральных и ведомственных архивов.

Выставка посвящена периоду от вторжения фашистской Германии и её сателлитов на территорию СССР до начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге завершился сезон по поиску воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. В 2022 году поисковые отряды обнаружили останки 85 бойцов и командиров Красной армии.

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