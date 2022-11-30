Консультант Шаповалова заявила, что отсутствие налогового уведомления не освобождает от ответственности за неуплату
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Если есть налогооблагаемые доходы или имущество, но не пришло налоговое уведомление, то рекомендуется обратиться в налоговую инспекцию, в том числе через МФЦ.
Также можно направить данные через личный кабинет налогоплательщика или сервис «Обратиться в ФНС России» на официальном сайте ведомства.
Шаповалова напомнила, что за неуплату налогов вовремя может быть назначен штраф — 20 или 40% от задолженности.
Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с ФАН прокомментировал изменение правил покупки и продажи недвижимости.