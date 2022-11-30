Консультант Шаповалова заявила, что отсутствие налогового уведомления не освобождает от ответственности за неуплату

Наталья Шаповалова, член Палаты налоговых консультантов России, советник налоговой службы 2-го ранга, заявила, что если человек по какой-то причине не получил налоговое уведомление, то это не освобождает его от ответственности за неуплату.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Если есть налогооблагаемые доходы или имущество, но не пришло налоговое уведомление, то рекомендуется обратиться в налоговую инспекцию, в том числе через МФЦ.

Также можно направить данные через личный кабинет налогоплательщика или сервис «Обратиться в ФНС России» на официальном сайте ведомства.

Шаповалова напомнила, что за неуплату налогов вовремя может быть назначен штраф — 20 или 40% от задолженности.

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