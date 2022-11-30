Консультант Шаповалова заявила, что отсутствие налогового уведомления не освобождает от ответственности за неуплату

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Наталья Шаповалова, член Палаты налоговых консультантов России, советник налоговой службы 2-го ранга, заявила, что если человек по какой-то причине не получил налоговое уведомление, то это не освобождает его от ответственности за неуплату.
Консультант Шаповалова заявила, что отсутствие налогового уведомления не освобождает от ответственности за неуплату
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Если есть налогооблагаемые доходы или имущество, но не пришло налоговое уведомление, то рекомендуется обратиться в налоговую инспекцию, в том числе через МФЦ.

Также можно направить данные через личный кабинет налогоплательщика или сервис «Обратиться в ФНС России» на официальном сайте ведомства.

Шаповалова напомнила, что за неуплату налогов вовремя может быть назначен штраф — 20 или 40% от задолженности.

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