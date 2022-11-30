Хованская рассказала о новом этапе программы переселения из аварийного жилья

Глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская рассказала об особенностях нового этапа программы переселения из аварийного жилья.

«Сразу хочу сказать, что это одна из самых эффективных госпрограмм. Конечно, она должна была заработать раньше, но бюджетные возможности не позволяли этого сделать, поэтому к 2000-м годам сформировалась большая очередь из домов и людей, которые ждут переселения. Программа позволяет поэтапно расселять аварийные дома, но и объём такого фонда растёт», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, поддержку прежде всего получают регионы, расселившие аварийное жильё, которое признано таковым в предыдущие годы.

Как отметила Хованская, власти субъектов должны сформировать программы расселения, куда в первую очередь попадут дома, которым грозит обрушение, а также подпавшие под реновацию или программу комплексного развития территорий.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны «Вагоноремонт» в районе Восточное Дегунино в Москве создадут новые кварталы с жильём и деловыми пространствами.