Хованская рассказала о новом этапе программы переселения из аварийного жилья
- РИА Новости
«Сразу хочу сказать, что это одна из самых эффективных госпрограмм. Конечно, она должна была заработать раньше, но бюджетные возможности не позволяли этого сделать, поэтому к 2000-м годам сформировалась большая очередь из домов и людей, которые ждут переселения. Программа позволяет поэтапно расселять аварийные дома, но и объём такого фонда растёт», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».
По её словам, поддержку прежде всего получают регионы, расселившие аварийное жильё, которое признано таковым в предыдущие годы.
Как отметила Хованская, власти субъектов должны сформировать программы расселения, куда в первую очередь попадут дома, которым грозит обрушение, а также подпавшие под реновацию или программу комплексного развития территорий.
Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны «Вагоноремонт» в районе Восточное Дегунино в Москве создадут новые кварталы с жильём и деловыми пространствами.