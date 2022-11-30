Хованская рассказала о новом этапе программы переселения из аварийного жилья

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Глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская рассказала об особенностях нового этапа программы переселения из аварийного жилья.
Хованская рассказала о новом этапе программы переселения из аварийного жилья
  • РИА Новости

«Сразу хочу сказать, что это одна из самых эффективных госпрограмм. Конечно, она должна была заработать раньше, но бюджетные возможности не позволяли этого сделать, поэтому к 2000-м годам сформировалась большая очередь из домов и людей, которые ждут переселения. Программа позволяет поэтапно расселять аварийные дома, но и объём такого фонда растёт», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, поддержку прежде всего получают регионы, расселившие аварийное жильё, которое признано таковым в предыдущие годы.

Как отметила Хованская, власти субъектов должны сформировать программы расселения, куда в первую очередь попадут дома, которым грозит обрушение, а также подпавшие под реновацию или программу комплексного развития территорий.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны «Вагоноремонт» в районе Восточное Дегунино в Москве создадут новые кварталы с жильём и деловыми пространствами.

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