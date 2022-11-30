Депутат Колунов рассказал о перспективах российских строительных компаний за рубежом

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Депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал о возможностях и перспективах отечественных строительных компаний за рубежом.
Депутат Колунов рассказал о перспективах российских строительных компаний за рубежом
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В беседе с Nation News он выразил мнение, что первый фактор связан с наукоёмкими и высокотехнологичными стройками.

«Например, объекты атомной энергетики. Лидирующее место всегда было за СССР, и мы его сохранили, продолжаем сотрудничество со многими странами», — отметил Колунов.

По словам депутата, второй фактор — это строительство гражданских объектов.

«Сфера строительства в нашей стране как бизнес-индустрия сформировалась относительно недавно. И тут мы уже давно обогнали самые высокие показатели Советского Союза. Ключевое достижение наших застройщиков — они смогли на внутреннем рынке стать лидерами», — сказал Колунов.

Если говорить об импортозамещении, то на отечественном рынке строительных материалов оно состоялось около 10 лет назад, напомнил депутат. Он уточнил, что в настоящее время до 90% всех стройматериалов, используемых в России, производится непосредственно в стране.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области реализуют 130 проектов импортозамещения за четыре года.

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