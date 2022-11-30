В Петербурге благоустроят сквер, где расположен памятник Всеволоду Боброву

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В Санкт-Петербурге планируют благоустроить сквер, где расположен памятник спортсмену и тренеру Всеволоду Боброву.
В Петербурге благоустроят сквер, где расположен памятник Всеволоду Боброву
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Скульптура работы Анатолия Демы была установлена в 2002 году.

«В этом году подготовлен проект благоустройства, который будет согласован с КГА. Основные работы могут начаться в 2024 году, но только после того, как реконструируют освещение», — заявил начальник отдела благоустройства и экологии Курортного района Иван Уласеня.

В районе школы № 556 разместят спортплощадку. Также предусмотрена установка новых скамеек и другие работы.

Ранее НСН сообщала, что в районе Северное Бутово тем временем построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

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