В Петербурге благоустроят сквер, где расположен памятник Всеволоду Боброву

В Санкт-Петербурге планируют благоустроить сквер, где расположен памятник спортсмену и тренеру Всеволоду Боброву.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Скульптура работы Анатолия Демы была установлена в 2002 году.

«В этом году подготовлен проект благоустройства, который будет согласован с КГА. Основные работы могут начаться в 2024 году, но только после того, как реконструируют освещение», — заявил начальник отдела благоустройства и экологии Курортного района Иван Уласеня.

В районе школы № 556 разместят спортплощадку. Также предусмотрена установка новых скамеек и другие работы.

Ранее НСН сообщала, что в районе Северное Бутово тем временем построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.