В Москве более 30 тысяч семей получили новые квартиры с начала программы реновации

С начала программы реновации в Москве новые квартиры получили свыше 30 тыс. семей, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«Город заключил 30-тысячный договор на предоставление квартиры по программе реновации с семьёй из Таганского района. Она переехала из старой пятиэтажки в дом №2 по улице Мельникова», — отметил Ефимов.

По его словам, с начала 2022 года новое жильё по программе реновации получили 13,6 тыс. семей, что на 85% больше, чем за весь 2021 год.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.