В Пермском крае проводят проверку по факту смерти 11-летнего мальчика

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В посёлке Северный Пермского края найдено тело 11-летнего мальчика.
В Пермском крае проводят проверку по факту смерти 11-летнего мальчика
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

По предварительным данным, днём 29 ноября недалеко от здания образовательного учреждения прохожие обнаружили тело школьника без видимых признаков насильственной смерти.

«В настоящее время следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы», — заявили в ведомстве.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму организовали проверку по факту травмирования 11-летнего мальчика на детской площадке.

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