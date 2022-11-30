В Севастополе вынесли приговор по делу о махинациях с недвижимостью

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Суд в Севастополе признал одного из участников группы «чёрных риелторов» виновным в махинациях с недвижимостью.
В Севастополе вынесли приговор по делу о махинациях с недвижимостью
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Установлено, что участковый уполномоченный полиции и инспектор ППС создали организованную группу для хищения квартир одиноких пожилых жителей, в которую привлекли знакомого из числа гражданских лиц.

Подсудимый на основании документов, полученных обманным путём от пенсионеров, изготавливал доверенности для дальнейшей перерегистрации имущества. Обвиняемых задержали в 2021 году.

Суд признал главного исполнителя виновным и приговорил его к тюремному сроку на три года и два месяца.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге суд отправил под арест подозреваемых в мошенничестве с продажей квартиры.

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