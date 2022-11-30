В Госдуму внесли проект об уплате алиментов из довольствия попавшего в плен военного

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В Госдуму внесли законопроект о сохранении обязательств по уплате алиментов из довольствия попавшего в плен военнослужащего.
В Госдуму внесли проект об уплате алиментов из довольствия попавшего в плен военного
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, проект внесён группой сенаторов.

В пояснительной записке к документу говорится, что, согласно действующему законодательству, за военным, захваченным в плен либо безвестно отсутствующим, сохраняется денежное довольствие, которое направляется супруге либо другим его родственникам, проживавшим с ним. 

Сенаторы предложили дополнить состав получателей денежных средств «иными членами семьи, которые ранее получали от военнослужащего алименты».

Ранее председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с НСН заявила, что повышение процентной ставки по выплате алиментов не планируется.

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