В Госдуму внесли проект об уплате алиментов из довольствия попавшего в плен военного
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, проект внесён группой сенаторов.
В пояснительной записке к документу говорится, что, согласно действующему законодательству, за военным, захваченным в плен либо безвестно отсутствующим, сохраняется денежное довольствие, которое направляется супруге либо другим его родственникам, проживавшим с ним.
Сенаторы предложили дополнить состав получателей денежных средств «иными членами семьи, которые ранее получали от военнослужащего алименты».
Ранее председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с НСН заявила, что повышение процентной ставки по выплате алиментов не планируется.