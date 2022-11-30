Совфед одобрил закон о запретах для иноагентов

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Совет Федерации проголосовал за закон о совершенствовании регулирования статуса иностранного агента.
Совфед одобрил закон о запретах для иноагентов
  • РИА Новости

Как уточняет РИА Новости, закон призван обеспечить вступление в силу закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который начинает действовать с 1 декабря.

Изменения в соответствующие законы предусматривают, что иноагенты не смогут поступать на госслужбу, быть организаторами публичных мероприятий, членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также заниматься просвещением и образованием несовершеннолетних.

Одобренный Совфедом закон лишь вносит корреспондирующие изменения в соответствующие законы.

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