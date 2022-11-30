Шойгу: за два месяца в России обучено более 300 тысяч резервистов

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Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что за два месяца в России обучено более 300 тыс. резервистов, включая добровольцев. 

Об этом он сказал на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, к боевой учёбе новых воинских формирований привлечено около 3 тыс. инструкторов, а также задействовано более 100 российских и белорусских полигонов.

Он добавил, что военные получили знания и навыки, которые необходимы для успешного выполнения задач как самостоятельно, так и в составе подразделений.

Также Шойгу предложил применять в рамках спецоперации на Украине перспективные вооружения. 

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