Шойгу: за два месяца в России обучено более 300 тысяч резервистов
Об этом он сказал на заседании коллегии Минобороны.
По его словам, к боевой учёбе новых воинских формирований привлечено около 3 тыс. инструкторов, а также задействовано более 100 российских и белорусских полигонов.
Он добавил, что военные получили знания и навыки, которые необходимы для успешного выполнения задач как самостоятельно, так и в составе подразделений.
Также Шойгу предложил применять в рамках спецоперации на Украине перспективные вооружения.