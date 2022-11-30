Минобороны: патрулирование ВКС России и ВВС КНР не направлено против третьих стран

В Минобороны России заявили, что совместное воздушное патрулирование России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе прошло в соответствии с нормами международного права.

«Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено... Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год и не направлено против третьих стран», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Ранее появилась информация, что южнокорейские военные заявили о заходе российских и китайских военных самолётов в так называемую опознавательную зону ПВО Южной Кореи без предварительного уведомления Сеула.