Минобороны: патрулирование ВКС России и ВВС КНР не направлено против третьих стран

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В Минобороны России заявили, что совместное воздушное патрулирование России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе прошло в соответствии с нормами международного права.
Минобороны: патрулирование ВКС России и ВВС КНР не направлено против третьих стран
  • РИА Новости

«Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено... Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год и не направлено против третьих стран», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Ранее появилась информация, что южнокорейские военные заявили о заходе российских и китайских военных самолётов в так называемую опознавательную зону ПВО Южной Кореи без предварительного уведомления Сеула.

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