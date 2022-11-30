Губернатор Брянской области: резервуары с нефтепродуктами горят на площади 1,8 тыс. кв. м
«В Суражском районе происходит горение резервуаров с нефтепродуктами. На месте работают пожарно-спасательные расчёты. Площадь пожара составляет 1800 кв. м», — написал он в своём Telegram-канале.
Богомаз уточнил, что к тушению привлечены более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
Сведений о пострадавших, по его словам, не поступало.
Ранее в торговом центре в Красноярске было ликвидировано открытое горение.