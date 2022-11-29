На Кубани обезвредили 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
В Краснодарском крае обезвредили 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны за две недели.
На Кубани обезвредили 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны
  • © 23.rosguard.gov.ru

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по региону.

В частности, в ходе сельскохозяйственных работ в станице Неберджаевской и хуторе Садовом Крымского района были найдены две мины.

Грибники обнаружили три бронебойных трассирующих снаряда, гранату и миномётную мину в лесу в районе хутора Гапоновский и посёлка Саук-Дере.

Все боеприпасы были ликвидированы с соблюдением необходимых мер безопасности.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России сообщал, что в Калининградской области обезвредили 17 869 боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить