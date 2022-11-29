На Кубани обезвредили 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по региону.
В частности, в ходе сельскохозяйственных работ в станице Неберджаевской и хуторе Садовом Крымского района были найдены две мины.
Грибники обнаружили три бронебойных трассирующих снаряда, гранату и миномётную мину в лесу в районе хутора Гапоновский и посёлка Саук-Дере.
Все боеприпасы были ликвидированы с соблюдением необходимых мер безопасности.
Ранее «Янтарный край» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России сообщал, что в Калининградской области обезвредили 17 869 боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.