Великий Устюг и Золотое кольцо стали самыми популярными направлениями для поездок в Новый год

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин рассказал о самых популярных направлениях для поездок на Новый год.
Великий Устюг и Золотое кольцо стали самыми популярными направлениями для поездок в Новый год
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«У нас есть статистика наших социологов, путешествуют на Новый год немного — всего 2-3% россиян. Самое массовое направление: наш бессменный лидер — Краснодарский край. Среди лидеров также Москва, Татарстан, Великий Устюг, Золотое кольцо. Такие направления-лидеры в этом году», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Со своей стороны, исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова отметила, что среди зарубежных направлений лидирует Турция.

Также популярностью пользуются ОАЭ и Египет.

Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РТС) по внутреннему туризму Илья Уманский в разговоре с НСН рассказал, что, хотя в этом сезоне проживание в некоторых гостиницах стало дороже, прочие расходы остались на уровне прошлого года.

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