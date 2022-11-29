Психолог Леонова рассказала о принципах теории привязанности

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Психолог Алёна Леонова заявила, что у ребёнка могут формироваться разные типы привязанности к матери.
Психолог Леонова рассказала о принципах теории привязанности
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«Теорию привязанности разработал английский психиатр Джон Боулби, наблюдая за матерями и их маленькими детьми», — напомнила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

По её словам, привязанность зависит о того, насколько мать отзывалась на потребности детей с раннего детства, реагировала на его плач, правильно понимала его сигналы, была включена во взаимодействие с ребёнком.

«На основе наблюдений Боулби выделил четыре типа привязанности. Из них один безопасный, который так и называется, а также три небезопасных типа — избегающий, амбивалентный, дезорганизованный», — уточнила Леонова.

Как отметила эксперт, контакт с малышом очень важен для формирования здоровой психики.

Ранее детский и семейный психолог Мария Серебрякова в разговоре с ФАН посоветовала родителям, дети которых стали жертвами школьного буллинга, перевести их в другой класс или учебное заведение.

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