В Союзе автосервисов посоветовали требовать копию сертификата соответствия при покупке запчастей

Председатель правления российского «Союза автосервисов» Александр Пахомов дал советы по покупке запчастей.

«Все запасные части, которые предназначены для ремонта и эксплуатации автомобилей, по закону проходят обязательную сертификацию. Этим занимаются аккредитованные государством лаборатории. Потребитель может получить этот документ по первому требованию — выдаётся копия сертификата», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в документе должен быть указан номер таможенной декларации.

Пахомов также посоветовал обращаться в специализированные автосервисы, которые несут ответственность за работы и запчасти, используемые при ремонте.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях покупки машины без гарантии и ремонта.