Юрист Соловьёв предупредил об активизации телефонных мошенников перед Новым годом
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«Сегодня для сохранения своих средств и нервов необходимо исходить из презумпции того, что каждый звонок представляет собой угрозу финансовой и личной безопасности человека», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.
Как отметил эксперт, получение подарков и призов — одна из самых действенных уловок, и Новый год — идеальное время для обмана.
«Поэтому при участии в призовых акциях, а особенно в случае выигрыша, необходимо убедиться в добросовестности их организаторов, ни в коем случае не предоставляя им номера счетов и данные банковской карты, не вводить полученные по почте смс», — отметил Соловьёв.
Ранее эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Алексей Потехин рассказал в беседе с «Радио 1» о мерах безопасности во время онлайн-шопинга.