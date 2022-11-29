Юрист Соловьёв предупредил об активизации телефонных мошенников перед Новым годом

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв предупредил, что телефонные мошенники могут вести более активную деятельность перед Новым годом.

«Сегодня для сохранения своих средств и нервов необходимо исходить из презумпции того, что каждый звонок представляет собой угрозу финансовой и личной безопасности человека», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметил эксперт, получение подарков и призов — одна из самых действенных уловок, и Новый год — идеальное время для обмана.

«Поэтому при участии в призовых акциях, а особенно в случае выигрыша, необходимо убедиться в добросовестности их организаторов, ни в коем случае не предоставляя им номера счетов и данные банковской карты, не вводить полученные по почте смс», — отметил Соловьёв.

Ранее эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Алексей Потехин рассказал в беседе с «Радио 1» о мерах безопасности во время онлайн-шопинга.