Юрист Соловьёв предупредил об активизации телефонных мошенников перед Новым годом

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Заслуженный юрист России Иван Соловьёв предупредил, что телефонные мошенники могут вести более активную деятельность перед Новым годом.
Юрист Соловьёв предупредил об активизации телефонных мошенников перед Новым годом
  • Gettyimages.ru
  • © LaylaBird

«Сегодня для сохранения своих средств и нервов необходимо исходить из презумпции того, что каждый звонок представляет собой угрозу финансовой и личной безопасности человека», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметил эксперт, получение подарков и призов — одна из самых действенных уловок, и Новый год — идеальное время для обмана.

«Поэтому при участии в призовых акциях, а особенно в случае выигрыша, необходимо убедиться в добросовестности их организаторов, ни в коем случае не предоставляя им номера счетов и данные банковской карты, не вводить полученные по почте смс», — отметил Соловьёв.

Ранее эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Алексей Потехин рассказал в беседе с «Радио 1» о мерах безопасности во время онлайн-шопинга.

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