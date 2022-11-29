Автоэксперт Архиреев посоветовал россиянам покупать авто на вторичном рынке

Автоэксперт, главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев дал советы по покупке транспортного средства в текущих условиях.

«Тенденция, что автомобиль любого бренда нельзя купить сразу, началась ещё до начала коронавирусной инфекции и ограничений, связанных с ней. Автомобильные концерны не затаривают склады уже давно. Любой автомобиль, вставший на конвейер мирового производителя, уже продан», — поделился эксперт в беседе с Nation News.

По словам Архиреева, в России можно купить автомобиль практически любой марки и модели, однако покупателю придётся ждать, когда машина перейдёт в его владение.

В связи с этим автоэксперт рекомендует россиянам обратить внимание на вторичный рынок — именно так можно приобрести практически любую машину сразу, а также подобрать транспорт с подходящими параметрами.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях покупки машины без гарантии и ремонта.