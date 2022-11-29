В РСТ прокомментировали ситуацию с ценами на отели и транспортные расходы на Новый год

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Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РТС) по внутреннему туризму Илья Уманский рассказал, что, хотя в этом сезоне проживание в некоторых гостиницах стало дороже, прочие расходы остались на уровне прошлого года.
В РСТ прокомментировали ситуацию с ценами на отели и транспортные расходы на Новый год
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В среднем цены на проживание выросли относительно прошлогодних на 10%, это стабильное ежегодное повышение, сообщил он в разговоре с НСН.

«В некоторых локациях цена увеличилась на 15—20%. Что же касается дороги и перевозки, то здесь стоимость либо не растёт, либо где-то даже снижается. Получается, что снижение стоимости транспорта на ряде направлений компенсирует повышение стоимости проживания в гостинице, так что в среднем цены сохраняются на прежнем уровне», — подытожил Уманский.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в российской Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга рассказали туристам-автовладельцам, желающим интересно и с пользой провести выходные, о новых маршрутах.

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