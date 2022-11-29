В МВД России заявили об обеспеченности оргтехникой для выдачи паспортов

В пресс-центре МВД России заявили, что ведомство в полном объёме обеспечено оргтехникой, работа по выдаче паспортов осуществляется в плановом режиме.

«В настоящее время подразделения по вопросам миграции МВД России обеспечены оргтехникой в полном объёме, работа по выдаче паспортов проводится в плановом режиме», — сказали РИА Новости в пресс-центре.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в МВД России якобы есть риски нехватки принтеров для печати паспортов из-за проблем с поставками некоторой техники и комплектующих, связанных с санкциями.