В МВД России заявили об обеспеченности оргтехникой для выдачи паспортов

Короткая ссылка
В пресс-центре МВД России заявили, что ведомство в полном объёме обеспечено оргтехникой, работа по выдаче паспортов осуществляется в плановом режиме.
В МВД России заявили об обеспеченности оргтехникой для выдачи паспортов
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«В настоящее время подразделения по вопросам миграции МВД России обеспечены оргтехникой в полном объёме, работа по выдаче паспортов проводится в плановом режиме», — сказали РИА Новости в пресс-центре.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в МВД России якобы есть риски нехватки принтеров для печати паспортов из-за проблем с поставками некоторой техники и комплектующих, связанных с санкциями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить