Риелтор Апрелев раскрыл непредвиденные трудности жизни в бюджетных апартаментах

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Основатель Гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал, что желающие приобрести «апартаменты комфорт-класса» в столице могут впоследствии столкнуться с неожиданными трудностями.
Риелтор Апрелев раскрыл непредвиденные трудности жизни в бюджетных апартаментах
  • Gettyimages.ru
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Речь о студиях по низким ценам, которые зачастую располагаются на цокольных этажах, а площадь их не превышает 6—7 кв. м.

«Подводные камни жизни в таких квартирах — отсутствие регистрации, высокий уровень коммунальных платежей. Неприятной неожиданностью может стать стоимость услуг управляющей компании, потому что в нежилом помещении совершенно другие тарифы», — предупредил Апрелев в беседе с Общественной службой новостей.

Он подчеркнул, что апартаменты считаются нежилым помещением.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.

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