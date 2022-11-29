Риелтор Апрелев раскрыл непредвиденные трудности жизни в бюджетных апартаментах

Основатель Гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал, что желающие приобрести «апартаменты комфорт-класса» в столице могут впоследствии столкнуться с неожиданными трудностями.

Речь о студиях по низким ценам, которые зачастую располагаются на цокольных этажах, а площадь их не превышает 6—7 кв. м.

«Подводные камни жизни в таких квартирах — отсутствие регистрации, высокий уровень коммунальных платежей. Неприятной неожиданностью может стать стоимость услуг управляющей компании, потому что в нежилом помещении совершенно другие тарифы», — предупредил Апрелев в беседе с Общественной службой новостей.

Он подчеркнул, что апартаменты считаются нежилым помещением.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.