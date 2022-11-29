Кабмин направит регионам около 2 млрд рублей на строительство и реконструкцию автодорог

Правительство выделит десяти российским регионам около 2 млрд рублей на строительство и реконструкцию автодорог, повреждённых стихийными бедствиями.

Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

«Десять регионов получат около 2 млрд рублей на укрепление автодорожной сети», — говорится в сообщении.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, эта мера позволит улучшить транспортную связанность, ускорит доставку товаров и материалов и предоставит возможность комфортно и безопасно передвигаться по автомобильным дорогам.

Ранее правительство России выделило из резервного фонда Крыму ещё 2 млрд рублей на ремонт дорог в этом году.