Песков: Путин пока не планирует встречаться с участвующими в спецоперации добровольцами

У президента России Владимира Путина пока нет конкретных планов относительно встречи с добровольцами, принимавшими участие в специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Пока каких-то конкретных планов нет, но очевидно, что, конечно, Путин продолжит проводить и встречи, и деловые совещания, и отдельные беседы со всеми, кто так или иначе имеет отношение к специальной военной операции», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин встречу с добровольцами.

Ранее Путин встретился в Кремле с матерями военных, несущих службу в зоне СВО. Они обсудили волнующие женщин вопросы, которые касаются их сыновей — контрактников, добровольцев и мобилизованных.