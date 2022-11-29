Песков: Путин пока не планирует встречаться с участвующими в спецоперации добровольцами

Короткая ссылка
У президента России Владимира Путина пока нет конкретных планов относительно встречи с добровольцами, принимавшими участие в специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков: Путин пока не планирует встречаться с участвующими в спецоперации добровольцами
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

«Пока каких-то конкретных планов нет, но очевидно, что, конечно, Путин продолжит проводить и встречи, и деловые совещания, и отдельные беседы со всеми, кто так или иначе имеет отношение к специальной военной операции», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин встречу с добровольцами.

Ранее Путин встретился в Кремле с матерями военных, несущих службу в зоне СВО. Они обсудили волнующие женщин вопросы, которые касаются их сыновей — контрактников, добровольцев и мобилизованных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить